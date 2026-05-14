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Le traitement contre les troubles musculaires de Regenxbio atteint son objectif principal dans le cadre d'une étude de phase avancée
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Regenxbio RGNX.O a annoncé jeudi que son traitement expérimental contre une maladie entraînant une atrophie musculaire avait atteint son objectif principal lors d'une étude de phase avancée.

Les actions de la société ont été suspendues avant l'ouverture de la Bourse.

La société, basée à Rockville, dans le Maryland, a indiqué que 93% des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne traités par la thérapie RGX-202 avaient atteint le niveau attendu d'une protéine clé appelée microdystrophine 12 semaines après le traitement.

La microdystrophine est une version raccourcie de la dystrophine, la protéine protectrice des muscles qui est absente ou défectueuse chez les personnes atteintes de cette maladie.

La société a indiqué que le médicament était bien toléré. Elle prévoit de demander une autorisation accélérée en 2027.

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REGENXBIO
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