Le traitement contre la migraine d'AbbVie atteint l'objectif fixé pour l'étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du mot-clé utilisé par les clients médias: “ABBVIE-MIGRAINE/STUDY” au lieu de “ABBVIE-MIGRANE STUDY/”)

AbbVie ABBV.N a annoncé jeudi que son traitement contre la migraine avait atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée visant à évaluer son efficacité en tant que traitement préventif de la migraine menstruelle chez l'adulte.