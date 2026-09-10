Le traitement contre la migraine d'AbbVie atteint l'objectif fixé pour l'étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction du mot-clé utilisé par les clients médias: “ABBVIE-MIGRAINE/STUDY” au lieu de “ABBVIE-MIGRANE STUDY/”)
AbbVie ABBV.N a annoncé jeudi que son traitement contre la migraine avait atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée visant à évaluer son efficacité en tant que traitement préventif de la migraine menstruelle chez l'adulte.
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