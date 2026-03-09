information fournie par Reuters • 09/03/2026 à 12:02

Le traitement anticancéreux de Bristol atteint son principal objectif lors d'un essai de phase avancée

Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré lundi que son traitement expérimental contre le cancer avait atteint l'objectif principal d'une étude en phase finale.