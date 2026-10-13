Le traitement anticancéreux à ARNm de BioNTech n'atteint pas son premier objectif dans un essai clinique portant sur les cancers de la tête et du cou

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BioNTech 22UAy.DE a déclaré mardi que son immunothérapie expérimentale contre le cancer à base d'ARNm n'avait pas atteint le premier objectif principal d'un essai clinique de phase intermédiaire à avancée mené chez des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou.

Les actions du développeur de médicaments, cotées aux États-Unis, ont reculé de près de 3 % en début de séance.

* L'essai évaluait le médicament BNT113, associé au Keytruda de Merck MRK.N , un médicament anticancéreux à succès dont le nom chimique est le pembrolizumab, chez des patients atteints d'un carcinome épidermoïde avancé de la tête et du cou (HNSCC) lié au virus HPV16

* Cette association n’a pas montré d’amélioration statistiquement significative de la survie sans progression (PFS), qui mesure la durée pendant laquelle un patient vit sans aggravation de sa maladie, par rapport au traitement par Keytruda seul

* “Bien que décevant, le cancer de la tête et du cou (HNSCC) est hétérogène et s'accompagne d'une immunosuppression importante, ce qui rend difficile l'obtention d'une efficacité supplémentaire par rapport au pembrolizumab malgré la cible HPV16”, a déclaré Geoffrey Meacham, analyste chez Citi

* BioNTech a indiqué que l’essai se poursuivrait conformément aux recommandations d’un comité indépendant de surveillance des données afin d’évaluer son deuxième objectif principal, à savoir la survie globale (OS), pour déterminer si le traitement aide les patients à vivre plus longtemps

* La survie globale est généralement considérée comme la référence absolue dans les études sur le cancer, et des immunothérapies anticancéreuses antérieures ont obtenu des autorisations réglementaires après avoir manqué leurs objectifs de survie sans progression (PFS) mais atteint leurs objectifs de survie globale (OS)

* “Un bénéfice statistiquement significatif en termes de survie globale (OS) permettrait de conclure à un résultat positif de l’essai malgré l’échec concernant la survie sans progression (PFS)”, a ajouté Meacham