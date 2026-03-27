Le train 5 de Cheniere Energy fonctionne désormais à pleine capacité, selon l'entreprise

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information fournie par Boursorama avec AFP•27.03.2026•19:15•
Le Conseil constitutionnel a annoncé vendredi avoir validé la fiscalité sur les rachats et annulations d'actions par les grandes entreprises, créée en 2025, et qui selon ses détracteurs contrevenait au principe d'égalité devant l'impôt. Cette taxe s'applique lorsqu'une ...
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