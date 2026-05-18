Le trafic du groupe ADP est en baisse de 4,9% au mois d'avril 2026

ADP annonce ses chiffres de trafic du mois d'avril 2026. Le trafic groupe s'inscrit à 29,1 millions de passagers, en baisse de - 4,9 % et le trafic Paris Aéroport ressort à 9,2 millions de passagers, en baisse de - 1,3 %.

Le trafic du mois d'avril 2026 reste affecté par les ajustements des programmes de vols ainsi que les restrictions d'accès à certains espaces aériens.

Le groupe suit attentivement l'évolution de la situation géopolitique et ses conséquences potentielles sur le transport aérien à court, moyen et long terme.

"À ce stade, les effets demeurent incertains, notamment en ce qui concerne les reports de trafic et l'impact de la hausse des prix du carburant" indique le groupe.