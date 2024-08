Le trafic des aéroports parisiens en hausse de 1% en juillet

Les passagers des aéroports desservant Paris ont été 1% plus nombreux en juillet 2024 qu'en juillet 2023, a annoncé mardi leur gestionnaire, un chiffre qui confirme l'absence d'impact des JO sur le trafic aérien dans la capitale.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Par comparaison, en juin, le trafic sur les deux aéroports parisiens (Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly) avait augmenté de 3,5% par rapport à juin 2023.

Dans le détail, la hausse des liaisons avec l'étranger a compensé la baisse de celles en France. Les voyageurs de France métropolitaine (10,7% du trafic des aéroports parisiens) et des Drom/Com (départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, 4,7% du trafic) ont été respectivement 5,1% et 1,8% moins nombreux en juillet qu'il y a un an, a indiqué le Groupe ADP dans sa livraison mensuelle de statistiques.

A l'opposé, le trafic a crû pour les liaisons avec l'Amérique du Nord (+6,6%), l'Asie-Pacifique (+8,8%), le Royaume-Uni et l'Union européenne hors Schengen (+11,4%).

Le 8 août, à trois jours de la clôture des Jeux olympiques de Paris, le directeur général de Groupe ADP Augustin de Romanet avait indiqué sur franceinfo que l'effet des JO était "neutre" sur le trafic des aéroports parisiens.

La plateforme d'Orly, au sud de Paris, a dépassé les niveaux de fréquentation d'avant la crise sanitaire, à 103,2% du nombre de voyageurs de janvier-juin 2019. En revanche, Roissy-Charles-de-Gaulle (nord-est de la capitale), davantage spécialisé dans les long-courriers, en reste encore loin et n'a accueilli que 89,7% de ses clients d'il y a cinq ans.

La désaffection pour les liaisons intérieures continue, ces dernières n'ont vu transiter en juillet que 70,1% de leur clientèle de la même période de 2019. Ce phénomène est attribué par les professionnels du secteur à un plus important recours au train et aux visioconférences.