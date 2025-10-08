Le trafic de conteneurs du port de Rotterdam est perturbé par la grève des arrimeurs qui réclament des salaires plus élevés

(Ajout de commentaires du syndicat et de l'autorité portuaire, du contexte à partir du 3ème paragraphe, de la grève belge aux paragraphes 7-8)

Les arrimeurs du plus grand port maritime d'Europe, Rotterdam, ont entamé une grève de 48 heures mercredi après-midi pour réclamer des salaires plus élevés, tandis que les pilotes de port flamands protestant contre les réformes des pensions dans le principal port belge voisin ont également perturbé le trafic maritime.

Le syndicat FNV a déclaré que tous les employés d'International Lashing Services et de Matrans Marine Services, les deux entreprises d'arrimage actives dans le port néerlandais, avaient cessé le travail à 15h15 (1315 GMT) et qu'ils poursuivraient leur grève jusqu'à la même heure vendredi.

Comme les arrimeurs sécurisent la cargaison d'un navire, la grève signifie qu'aucun porte-conteneurs ne pourra être chargé ou déchargé dans le port pendant deux jours, a déclaré la FNV.

"Sans arrimeurs, c'est tout le port qui s'arrête", a déclaré Niek Stam, porte-parole de la FNV.

L'autorité portuaire de Rotterdam a déclaré que la grève ne manquerait pas de nuire au trafic, mais a ajouté qu'il était trop tôt pour en estimer l'impact.

International Lashing Services et Matrans Marine Service n'ont pas pu être joints immédiatement pour des commentaires.

En Belgique, le trafic maritime dans le port d'Anvers-Bruges a été gravement perturbé par quatre jours de grève des pilotes de port flamands qui protestent contre les réformes des pensions fédérales, ont déclaré les autorités portuaires à Reuters.

Le port d'Anvers, qui accueille habituellement 60 à 80 navires par jour, n'a traité que 31 navires mardi, a déclaré le port, certains navires étant retardés ou bloqués et d'autres se dirigeant vers d'autres destinations.