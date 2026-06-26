Le trafic dans le détroit d'Ormuz ralentit après l'attaque d'un navire

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* Les cours du pétrole brut s'orientent vers une forte baisse hebdomadaire

* Des pétroliers arrivent dans le Golfe pour charger des cargaisons

* Le trafic global dans le détroit d'Ormuz est encore loin des niveaux d'avant le conflit

par Jonathan Saul

Selon les données de suivi des navires, le nombre de navires ayant transité par le détroit d’Ormuz vendredi était inférieur à celui enregistré en début de semaine, quelques heures après qu’un navire exploité par une compagnie taïwanaise a été pris pour cible par l’Iran . L'agence maritime des Nations unies a temporairement suspendu son programme volontaire visant à évacuer des centaines de navires bloqués et des milliers de marins du Golfe après que le navire a été endommagé lors de l'attaque survenue près de la rive omanaise du détroit.

Néanmoins, au moins quatre pétroliers, dont trois très grands transporteurs de brut (VLCC) pouvant chacun transporter jusqu’à 2 millions de barils de pétrole, sont entrés dans le golfe pour charger du pétrole, comme l’ont montré vendredi les données de suivi des navires fournies par LSEG et MarineTraffic.

Par ailleurs, deux superpétroliers distincts sont entrés dans le détroit pour charger du pétrole iranien, selon des données maritimes distinctes, tandis qu’un autre pétrolier a quitté le détroit avec 2 millions de barils de pétrole en passant par la partie omanaise du détroit d’Ormuz, comme l’a montré une analyse de Kpler.

Les acheteurs de pétrole espéraient se constituer des stocks après des mois de perturbations causées par la guerre avec l’Iran, suite à la conclusion d’un accord de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran. Les cours du brut ont chuté de plus de 3 % vendredi , s’orientant vers de lourdes pertes hebdomadaires, grâce à l’apaisement des inquiétudes liées à l’approvisionnement, tandis que le premier exportateur, l’Arabie saoudite, a repris ses chargements dans le Golfe, ouvrant la voie à une augmentation de l’offre.

Avant le début du conflit, le nombre moyen quotidien de départs s’élevait à environ 125 navires. La compagnie taïwanaise Evergreen Marine a déclaré vendredi que l’un de ses navires avait été touché près d’Oman par un "objet non identifié", après que des responsables américains eurent indiqué jeudi à Reuters que l’Iran avait tiré sur le navire .

"Cette attaque constitue un revers pour les plans visant à évacuer les navires et à reprendre les transits par le détroit d’Ormuz, même si certains transits devraient tout de même avoir lieu", a déclaré Jakob Larsen, directeur de la sûreté et de la sécurité au sein de l’association maritime BIMCO.

"Cette situation souligne l’importance d’accords clairs et sans ambiguïté entre les États-Unis et l’Iran concernant la reprise du trafic maritime dans le détroit", a-t-il ajouté. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a déclaré vendredi que le passage en toute sécurité à travers le détroit ne pouvait être garanti sans coordination avec Téhéran.

Le trafic de pétroliers, qui comprend les navires transportant du pétrole brut, des produits pétroliers et des produits chimiques, a atteint vendredi 13 transits dans les deux sens, contre 24 jeudi et 27 navires mercredi, soit le niveau le plus élevé depuis le début du conflit, marqué par les frappes américano-israéliennes contre l’Iran le 28 février, selon une analyse de Kpler.

En ce qui concerne l’ensemble des traversées, dans les deux sens du détroit, y compris les navires de vrac sec, une analyse distincte d’AXSMarine a fait état de 62 passages le 24 juin, soit le nombre le plus élevé en une seule journée depuis le début du conflit. Cela représentait 53 % du trafic enregistré le même jour l’année dernière, a indiqué AXSMarine cette semaine.

"Le trafic ne s’est pas encore complètement normalisé", a ajouté AXSMarine.