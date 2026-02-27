Le tour de table de $110 mlds d'OpenAI attire les investissements d'Amazon, Nvidia et SoftBank

OpenAI a annoncé vendredi une levée de fonds de 110 milliards de dollars (93,21 milliards d'euros) dans le cadre d'un tour de table record, portant la valorisation du créateur de ChatGPT à 840 milliards de dollars, dans une opération qui illustre l’ampleur des investissements dans l’intelligence artificielle (IA).

Le tour de financement comprend un investissement de 30 milliards de dollars de SoftBank, 30 milliards de dollars de Nvidia NVDA.O et 50 milliards de dollars d'Amazon AMZN.O , et intervient avant l’introduction en Bourse très attendue de la start-up spécialisée en IA plus tard cette année.

Les grandes entreprises et les investisseurs technologiques majeurs tels que SoftBank se précipitent pour nouer des partenariats avec OpenAI, qui investit massivement dans les centres de données, pariant que des liens plus étroits avec l'entreprise leur offriront un avantage concurrentiel dans la course à l'IA.

Amazon commencera par un investissement initial de 15 milliards de dollars, suivi de 35 milliards supplémentaires dans les mois à venir, lorsque certaines conditions seront remplies.

Parallèlement à cet investissement, OpenAI et Amazon ont également conclu un accord selon lequel OpenAI utilisera 2 gigawatts de capacité de calcul alimentés par les puces Trainium développées en interne par Amazon, ont déclaré les deux entreprises.

La plateforme de "cloud computing" d'Amazon, AWS, sera également le fournisseur d'informatique dématérialisée ("cloud") tiers exclusif pour OpenAI Frontier, la plateforme d'entreprise d’OpenAI pour la création, le déploiement et la gestion d'agents IA.

Ce partenariat ne modifie pas la relation existante entre OpenAI et Microsoft MSFT.O . Microsoft Azure reste le fournisseur cloud exclusif pour les API d'OpenAI donnant accès aux modèles de l’entreprise, ont précisé les sociétés.

Les produits d'OpenAI continueront d'être hébergés sur Azure, et Microsoft conserve une licence et un accès exclusif à la propriété intellectuelle de tous les modèles et produits d'OpenAI.

Il n’a pas été précisé si l'investissement de 30 milliards de dollars de Nvidia remplaçait son engagement antérieur annoncé en septembre, selon lequel Nvidia investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans la start-up.

OpenAI et Nvidia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

(Reportage Deborah Sophia, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)