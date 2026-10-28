Le tk accelis de Thyssenkrupp entre en Bourse à l'occasion de la plus importante introduction en Bourse allemande de 2026

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Le négociant en matières premières tk accelis TKCC.DE fait son entrée en Bourse ce mercredi, dans le cadre de la plus importante introduction en Bourse enregistrée en Allemagne depuis le début de l’année 2026 et de la dernière initiative du conglomérat Thyssenkrupp

TKAG.DE visant à se transformer en société holding.

Thyssenkrupp procède à une scission de 49% de ses actions tk accelis au profit des investisseurs existants, tout en conservant une participation majoritaire dans cette entreprise qui achète, vend et transforme des matériaux tels que l'acier et les alliages, et gère leur stockage.

Avec parmi ses clients Airbus AIR.PA , BP BP.L , Tesla

TSLA.O et Volkswagen VOWG_p.DE , tk accelis emploie environ 15.500 personnes, soit environ 17% de l’effectif total de Thyssenkrupp, et réalise un chiffre d’affaires de 11,4 milliards d’euros (12,7 milliards de dollars), soit près d’un tiers du chiffre d’affaires du groupe.

Dans une étude réalisée en amont de la scission, la société de courtage Jefferies a estimé la valeur d’entreprise de tk accelis entre 2,6 et 4,8 milliards d’euros, ajoutant que ses actions pourraient être cotées entre 29 et 64 euros chacune.

En juillet, tk accelis a déclaré qu’elle visait une marge bénéficiaire de base ajustée comprise entre 4% et 5% à moyen terme, contre 2% au cours de l’exercice 2024/2025, et a désigné le marché américain comme un terrain d’expansion clé .

La filiale de Thyssenkrupp gagne en autonomie à mesure que le secteur des matériaux se consolide. Son concurrent allemand de plus petite taille, Kloeckner & Co KCOGn.DE , est en passe d’être racheté par la société américaine Worthington Steel WS.N , tandis que ses homologues américains Ryerson

RYZ.N et Olympic Steel sont en train de fusionner.

Cette scission s'inscrit dans la continuité de la stratégie de Thyssenkrupp visant à céder des participations importantes dans ses divisions opérationnelles, notamment des participations minoritaires dans le constructeur de navires de guerre TKMS

TKMS.DE et dans la division hydrogène Thyssenkrupp Nucera NCH2.DE .

(1 dollar = 0,8961 euro)