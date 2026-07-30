Le titre Yum progresse après avoir annoncé que les ventes de Taco Bell se redressaient suite à l'épidémie de cyclospora

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action de Yum Brands YUM.N , société mère de Taco Bell, a progressé d'environ 4 % pour atteindre 157,91 dollars

** Les dirigeants de Yum indiquent que les ventes de Taco Bell, qui avaient souffert de l'épidémie de Cyclospora, commencent à se redresser

** La société affiche une hausse de son chiffre d’affaires à périmètre constant au deuxième trimestre et dépasse les estimations de bénéfices trimestriels, grâce notamment à la popularité des formules économiques proposées par ses chaînes

** Une baisse temporaire de la fréquentation était attendue, explique Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer. Elle ajoute que la marque, en misant sur un marketing transparent et légèrement décalé — à l’image de sa campagne "Hold the Lettuce" (sans laitue) pour son menu Cravings à 1 dollar —, a pris en compte les préoccupations des consommateurs et a peut-être contribué à la reprise de la fréquentation

** À la clôture d'hier, l'action affichait une légère hausse depuis le début de l'année