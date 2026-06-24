Le titre Wendy's s'envole face à l'intérêt accru des investisseurs particuliers

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24 juin - ** Le titre Wendy's WEN.O bondit de 14% à 7,13 $ avant l'ouverture du marché

** Les investisseurs particuliers ont acheté pour 2,2 millions de dollars nets d'actions WEN depuis le début de la semaine, contre 109.600 dollars la semaine dernière – selon les données de Vanda Research

** La chaîne de restauration rapide est le titre le plus en vogue sur le forum d'investisseurs particuliers Stocktwits

** Troisième titre le plus mentionné sur le forum Reddit r/WallStreetBets au cours des dernières 24 heures – selon l'agrégateur de sentiment SwaggyStocks

** Le taux de vente à découvert s'élève à 26,4%, contre 14,6% au début de l'année 2026 – données compilées par LSEG ** WEN a nommé mardi Steve Cirulis , un vétéran du secteur, au poste de directeur financier, après le changement de directeur général intervenu le mois dernier

** Trian Fund Management, le fonds de l’investisseur activiste Nelson Peltz, cherche à obtenir le soutien d’investisseurs en vue d’une éventuelle offre publique d’achat visant à retirer WEN de la cote, selon un article du Financial Times publié en mai

** Depuis le début de l’année, à la dernière clôture, WEN affiche une baisse de 24,9% contre une hausse de 8,4% pour l’indice S&P 600 Restaurants .SPSMCREST