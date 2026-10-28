Le titre Wendy's s'envole après l'offre de rachat de Trian, d'un montant de 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action de Wendy's WEN.O bondit d'environ 16% à 7,14 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Trian Fund Management, dirigé par Nelson Peltz, propose de privatiser la chaîne de restaurants de hamburgers pour 1,4 milliard de dollars

** Trian, actionnaire de longue date de Wendy's, est à la tête d'un groupe qui a proposé de payer 7,35 dollars par action en espèces, soit une prime d'environ 20% par rapport au cours de clôture de l'action mardi

** Trian détient 16,3% de la chaîne de restauration rapide, avec des parties liées, selon un document réglementaire

** La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse d'environ 26% depuis le début de l'année