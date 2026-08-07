Le titre Wendy's en baisse après le retrait de ses prévisions pour 2026 et la réduction de moitié de son dividende

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** L'action de la chaîne de restaurants Wendy's WEN.O recule d'environ 3 % à 7,18 dollars en pré-ouverture ** La société retire ses prévisions pour 2026, indiquant que la nouvelle direction évalue actuellement les opportunités commerciales afin d'élaborer un plan de redressement complet

** L'entreprise annonce une réduction de moitié de son dividende, qui passe à un taux annualisé de 28 cents par action

** La société affiche au deuxième trimestre une baisse de 6,3 % de son chiffre d’affaires à périmètre constant par rapport à l’année précédente, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 4,3 % – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté trimestriel s'établit à 18 centimes, dépassant les prévisions de 2 centimes, mais en recul d'environ 38 % par rapport à l'année précédente

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 11 % depuis le début de l'année