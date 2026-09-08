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Le titre WaFd recule après l'annonce d'une fusion inversée de 3,9 milliards de dollars avec EverBank
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 20:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action de WaFd, l'établissement bancaire régional, WAFD.O recule de 6,5% à 33,95 dollars

** Lundi en fin de journée, WAFD a dévoilé une opération de fusion inversée de 3,9 milliards de dollars avec la société EverBank Financial, basée en Floride, donnant naissance à une banque américaine regroupée disposant d’environ 75 milliards de dollars d’actifs

** Pour les actionnaires de WAFD, cette opération devrait augmenter le bénéfice de 2027 d’environ 29% et ouvrir la voie à un rendement des fonds propres tangibles — un objectif de rentabilité étroitement surveillé — d’environ 15%

** “À court terme, les investisseurs se concentreront probablement sur la pérennité de ces perspectives améliorées, et nous reconnaissons que les "titres liés à une opération" ne bénéficient généralement pas d’une valorisation complète dès le premier jour en raison des risques et des perturbations liés à la fusion et à l’intégration”, indique la société de courtage KBW

** Une fois l’opération finalisée, WAFD changera de nom pour devenir EverBank Financial et sera cotée au Nasdaq sous le symbole “EVBK”

** Cette opération offre aux investisseurs privés d’EverBank une voie vers l’introduction en Bourse et une sortie potentielle dans les années à venir

** À la clôture d’hier, l’action WAFD affichait une hausse de 13,3% depuis le début de l’année

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