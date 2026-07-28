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Le titre Visa progresse après la publication d'un article de Bloomberg faisant état d'une réduction de 7 % des effectifs
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 15:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action de la société de paiement Visa V.N progresse de 1,9 % à 369,5 dollars en pré-ouverture

** La société va supprimer 7 % de ses effectifs, soit environ 2 600 postes, rapporte Bloomberg News, citant une note interne

** Ces suppressions d'emplois toucheront principalement les équipes chargées de la technologie et des produits, ajoute l'article

** Visa n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

** Sur 45 analystes, 42 recommandent d’« acheter » le titre ou une recommandation supérieure, et trois de « conserver »; leur objectif de cours médian est de 400 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action était en hausse de 3,3 % depuis le début de l'année

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