Le titre Viridian s'envole après les résultats prometteurs d'un essai clinique sur un médicament contre la maladie oculaire thyroïdienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 mai - ** Les actions du développeur de médicaments Viridian Therapeutics VRDN.O ont grimpé de 35 % , atteignantleur plus haut niveau depuis plus d'un mois à 19,4 $

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis août 2022, si les gains se maintiennent

** La société indique que son médicament expérimental contre la maladie oculaire thyroïdienne, l'elegrobart, a atteint l'objectif principal lors d'une étude de phase avancée

** Elle indique que le médicament a considérablement réduit le bombement des yeux chez les patients chroniques lorsqu'il est administré par voie sous-cutanée toutes les quatre ou huit semaines, par rapport au placebo

** Elle ajoute que l'étude a également montré des améliorations au niveau de la vision double, un symptôme courant et invalidant de la maladie

** La maladie oculaire thyroïdienne est une affection auto-immune provoquant une inflammation, un gonflement et une accumulation de graisse derrière les yeux, entraînant souvent un exophtalmie, des douleurs, des rougeurs et une vision double

** Nous pourrions voir les actions grimper de +40 %, car il s'agit d'un scénario meilleur que prévu pour l'oftalmopathie thyroïdienne chronique (TED) et nous pensons que VRDN peut se remettre d'une partie de la pression négative infligée par les récents résultats décevants de l'étude Active TED , selon RBC Capital Markets

**En tenant compte des fluctuations de la séance, VRDN affiche une baisse de38,9% depuis le début de l'année