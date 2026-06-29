Le titre Viridian s'envole après l'autorisation par la FDA américaine d'un médicament contre la maladie oculaire thyroïdienne

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29 juin - ** Le cours de l'action Viridian Therapeutics VRDN.O a grimpé jusqu'à 8 % pour atteindre 19,38 dollars, son plus haut niveau depuis près de deux mois

**La société a annoncé vendredisoir que la FDA américaine avait approuvé son médicament destiné au traitement des patients atteints de la maladie oculaire thyroïdienne

** L'autorisation de mise sur le marché du Lumvoa s'appuie sur des données démontrant son efficacité tant dans le traitement de la forme active que de la forme chronique de la maladie

** Le prix de cinq perfusions de Lumvoa est globalement comparable à celui de huit perfusions deTepezza, le produit d’

AMGN.O d’Amgen, a déclaré lundi Tony Casciano, directeur commercial, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes

** M. Casciano a ajouté que le coût d’acquisition en gros de cinq perfusions de Lumvoa pour un patient type de 75 kg s’élève à environ 450 000 dollars, ce qui équivaut à peu près à huit perfusions de Tepezza pour un patient du même poids

** La société prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour sa version sous-cutanée du traitement début 2027

** RBC Capital Markets déclare: "Nous considérons l’autorisation de mise sur le marché de Lumvoa comme une étape décisive pour VRDN, car ce premier médicament approuvé par la FDA fait passer l’entreprise du stade clinique au stade commercial"

**En tenant compte des fluctuations de la séance, l’action affiche une baisse de38,3 % depuis le début de l’année