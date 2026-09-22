Le titre Viking Therapeutics s'envole après qu'un médicament expérimental a démontré des effets durables sur la perte de poids

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** L'action de Viking Therapeutics

VKTX.O progresse de 41,2 % à 42,32 dollars en pré-ouverture

** Le développeur de médicaments amaigrissants indique que, dans le cadre d’une étude, les patients ayant opté pour une administration toutes les deux semaines du médicament expérimental VK2735 ont conservé jusqu’à 97 % de la perte de poids obtenue au cours d’une période de traitement initiale de 21 semaines

** Ceux qui sont passés à une posologie mensuelle ont conservé jusqu’à 90 % de leur perte de poids initiale au cours des 12 semaines suivantes

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 14,4 % depuis le début de l’année