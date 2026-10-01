Le titre Vicor s'envole après la révision à la hausse des prévisions de croissance pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action du fabricant de composants d'alimentation modulaires Vicor VICR.O progresse de 12,1% à 324 dollars avant l'ouverture du marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de croissance séquentielle pour le troisième trimestre , les portant à plus de 30%, contre plus de 20% auparavant

** La société explique que cette révision à la hausse est due à l'augmentation des redevances issues de la première licence non exclusive précédemment annoncée accordée à Vertical Power Delivery (VPD)

** Les cinq sociétés de courtage couvrant le titre lui attribuent la recommandation "acheter" ou supérieure; le cours-cible médian s’établit à 375 dollars

** À la clôture d’hier, le titre avait plus que doublé depuis le début de l’année