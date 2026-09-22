Le titre Vertex progresse après les résultats prometteurs d'un médicament contre les maladies rénales dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 septembre - ** L'action de Vertex Pharmaceuticals
VRTX.O progresse de 1,1% à 516,53 dollars
** La société de biotechnologie indique que son médicament expérimental, l’inaxaplin, a réduit de 42,7% la présence de protéines dans les urines – un signe clé de lésions rénales – après 13 semaines chez des patients atteints d’une maladie rénale liée au gène APOL1
** Cette maladie rénale d’origine génétique touche principalement les personnes d’ascendance africaine et peut entraîner une insuffisance rénale; il n’existe actuellement aucun traitement approuvé
** La société précise que le médicament a également réduit les taux de protéines de 17,3% chez les patients présentant à la fois cette maladie et un diabète de type 2
** Elle précise que l’inaxaplin s’est révélé globalement sûr et bien toléré, sans effet secondaire grave lié au traitement
** Compte tenu de la hausse enregistrée en séance, le titre affiche une progression d’environ 14% depuis le début de l’année
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