Le titre Vera s'envole après l'autorisation par la FDA d'un médicament contre les maladies rénales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 juillet - ** L'action de Vera Therapeutics VERA.O progresse de 5,7 % à 42,53 dollars (XX,XX euros)
** La société annonce que la FDA américaine a approuvé son médicament contre les maladies rénales, le Trutakna
** Trutakna est un traitement injectable auto-administré, approuvé pour les patients atteints de néphropathie à immunoglobuline A, également connue sous le nom de maladie de Berger
** Cette maladie entraîne une accumulation anormale de protéines dans les reins et peut, à terme, conduire à une insuffisance rénale
** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 15 % depuis le début de l'année
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