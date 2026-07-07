Le titre Vera s'envole après l'autorisation par la FDA d'un médicament contre les maladies rénales

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7 juillet - ** L'action de Vera Therapeutics VERA.O progresse de 5,7 % à 42,53 dollars (XX,XX euros)

** La société annonce que la FDA américaine a approuvé son médicament contre les maladies rénales, le Trutakna

** Trutakna est un traitement injectable auto-administré, approuvé pour les patients atteints de néphropathie à immunoglobuline A, également connue sous le nom de maladie de Berger

** Cette maladie entraîne une accumulation anormale de protéines dans les reins et peut, à terme, conduire à une insuffisance rénale

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 15 % depuis le début de l'année