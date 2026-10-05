Le titre Vaxcyte s'envole grâce au succès d'un essai clinique de phase avancée sur un vaccin antipneumococcique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action Vaxcyte PCVX.O bondit de 26% à 71,17 dollars avant l'ouverture du marché

** Vaxcyte annonce que son vaccin contre la pneumonie à 31 souches, le VAX-31, a atteint tous ses principaux objectifs lors d’un essai clinique de phase avancée et génère des réponses immunitaires comparables, voire supérieures, à celles du Prevnar 20 de Pfizer PFE.N et du Capvaxive de Merck MRK.N

** Le vaccin est aussi sûr et bien toléré que les vaccins actuels

** Vaxcyte attend les résultats de deux autres essais cliniques de phase avancée au premier semestre 2027 et prévoit de déposer une demande d’autorisation auprès de la FDA au premier semestre 2028

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 22,4% depuis le début de l’année