Le titre Varex s'envole alors que Teledyne s'apprête à racheter un fabricant de systèmes d'imagerie aux rayons X dans le cadre d'une opération de 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Le titre de Varex Imaging Corp VREX.O s'envole de 47% à 18,25 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fabricant de solutions d'imagerie médicale annonce que Teledyne Technologies va l'acquérir pour 18,90 dollars par action en numéraire

** La transaction est évaluée à environ 1,1 milliard de dollars, dette et attributions d'actions comprises, précisent les deux sociétés

** Varex fabrique des tubes à rayons X, des détecteurs numériques et des logiciels d’imagerie utilisés dans les examens médicaux, l’inspection industrielle et les systèmes de sécurité

** Teledyne a déclaré que les produits de Varex complétaient son portefeuille de technologies d’imagerie et de santé avec un chevauchement minimal

** Les sociétés prévoient la finalisation de la transaction début 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et de l'approbation des actionnaires

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 7% depuis le début de l’année