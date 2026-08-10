 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Varex s'envole alors que Teledyne s'apprête à racheter un fabricant de systèmes d'imagerie aux rayons X dans le cadre d'une opération de 1,1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 13:11
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Le titre de Varex Imaging Corp VREX.O s'envole de 47% à 18,25 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fabricant de solutions d'imagerie médicale annonce que Teledyne Technologies va l'acquérir pour 18,90 dollars par action en numéraire

** La transaction est évaluée à environ 1,1 milliard de dollars, dette et attributions d'actions comprises, précisent les deux sociétés

** Varex fabrique des tubes à rayons X, des détecteurs numériques et des logiciels d’imagerie utilisés dans les examens médicaux, l’inspection industrielle et les systèmes de sécurité

** Teledyne a déclaré que les produits de Varex complétaient son portefeuille de technologies d’imagerie et de santé avec un chevauchement minimal

** Les sociétés prévoient la finalisation de la transaction début 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et de l'approbation des actionnaires

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 7% depuis le début de l’année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TELEDYNE TECH
695,360 USD NYSE +0,60%
VAREX IMAGING
18,4400 USD NASDAQ +48,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,77 +5,65%
CAC 40
8 726,03 +0,13%
HAFFNER ENERGY
0,519 +13,94%
2CRSI
28,7 +3,99%
Or
4 390,17 +1,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank