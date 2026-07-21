Le titre Utz Brands en hausse après l'annonce du rachat de la société par Intersnack dans le cadre d'une opération de 2,9 milliards de dollars

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21 juillet - ** L'action du fabricant de chips et de bretzels Utz Brands UTZ.N a progressé de 87 % à 13,95 dollars avant l'ouverture du marché

** La société va être rachetée par le groupe allemand Intersnack dans le cadre d'une opération évaluée à environ 2,9 milliards de dollars, dette comprise

** Intersnack, une entreprise familiale privée spécialisée dans les snacks, rachètera toutes les actions en circulation d’Utz Brands au prix de 14,25 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 91,3 % par rapport au dernier cours de clôture d’Utz

** À l’issue de la transaction, UTZ deviendra une société privée détenue conjointement par Intersnacket la famille Rice et Lissette, descendants de la famille fondatrice d’Utz

** L’opération sera financée par environ 920 millions de dollars de trésorerie provenant d’Intersnack, une ligne de crédit à terme de 1,1 milliard de dollars, une ligne de crédit adossée à des actifs de 250 millions de dollars, ainsi que par le réinvestissement de la participation de la famille Rice et Lissette

** À l'issue de la transaction, Dylan Lissette deviendra président exécutif d'Utz

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 28 % depuis le début de l'année