 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Utz Brands en hausse après l'annonce du rachat de la société par Intersnack dans le cadre d'une opération de 2,9 milliards de dollars
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** L'action du fabricant de chips et de bretzels Utz Brands UTZ.N a progressé de 87 % à 13,95 dollars avant l'ouverture du marché

** La société va être rachetée par le groupe allemand Intersnack dans le cadre d'une opération évaluée à environ 2,9 milliards de dollars, dette comprise

** Intersnack, une entreprise familiale privée spécialisée dans les snacks, rachètera toutes les actions en circulation d’Utz Brands au prix de 14,25 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 91,3 % par rapport au dernier cours de clôture d’Utz

** À l’issue de la transaction, UTZ deviendra une société privée détenue conjointement par Intersnacket la famille Rice et Lissette, descendants de la famille fondatrice d’Utz

** L’opération sera financée par environ 920 millions de dollars de trésorerie provenant d’Intersnack, une ligne de crédit à terme de 1,1 milliard de dollars, une ligne de crédit adossée à des actifs de 250 millions de dollars, ainsi que par le réinvestissement de la participation de la famille Rice et Lissette

** À l'issue de la transaction, Dylan Lissette deviendra président exécutif d'Utz

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 28 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

UTZ BRANDS RG-A
7,445 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,16 +7,40%
CAC 40
8 329,31 -0,13%
Pétrole Brent
90,93 +2,39%
VALERIO THERAPEUTICS
0,84 +1,20%
SOITEC
93,62 +8,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank