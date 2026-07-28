Le titre UPS progresse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action du géant de la livraison United Parcel Service UPS.N progresse d'environ 2,2 % à 115,4 dollars en pré-ouverture ** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , alors qu'elle poursuit sa réorientation vers des envois à plus forte marge tout en réduisant encore les volumes traités pour son plus gros client, Amazon.com AMZN.O

** Elle table désormais sur un chiffre d’affaires de 91,2 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 89,7 milliards de dollars

** Le cours cible médian des 31 courtiers couvrant le titre s'établit à 115 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 14 % depuis le début de l’année