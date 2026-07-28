 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre UPS progresse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 12:32
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action du géant de la livraison United Parcel Service UPS.N progresse d'environ 2,2 % à 115,4 dollars en pré-ouverture ** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , alors qu'elle poursuit sa réorientation vers des envois à plus forte marge tout en réduisant encore les volumes traités pour son plus gros client, Amazon.com AMZN.O

** Elle table désormais sur un chiffre d’affaires de 91,2 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 89,7 milliards de dollars

** Le cours cible médian des 31 courtiers couvrant le titre s'établit à 115 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 14 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

AMAZON.COM
230,4600 USD NASDAQ -0,40%
MARRIOTT INTL RG-A
379,0950 USD NASDAQ -1,04%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
107,760 USD NYSE -4,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 458,78 +0,63%
Pétrole Brent
82,74 -5,77%
SOITEC
99,38 -7,16%
2CRSI
25,72 -4,74%
LVMH
470,3 +0,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank