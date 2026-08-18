Le titre UGI progresse après l'annonce d'une offre publique d'achat de 9 milliards de dollars lancée par KKR sur la société

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18 août - ** Le cours de l'action d'UGI Corp UGI.N , distributeur américain de gaz naturel et d'électricité, progresse de plus de 12 % pour atteindre 39,59 dollars

** La société de capital-investissement KKR a proposé de racheter UGI pour 9 milliards de dollars, soit 42,50 dollars par action, selon un article du Wall Street Journal

** Cette offre représente une prime de 21,1 % par rapport au cours de clôture d'UGI lundi, selon les calculs de Reuters

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 5,5 % depuis le début de l'année