Le titre UGI progresse alors que Jefferies se montre optimiste quant au potentiel de fusions-acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Le titre d'UGI Corp UGI.N , distributeur américain de gaz naturel et d'électricité, progresse de 1,1% à 38,7 dollars en pré-ouverture

** Jefferies relève la recommandation sur UGI de “conserver” à “acheter” et augmente son objectif de cours à 43 dollars – le plus élevé parmi les trois courtiers couvrant le titre

** La société de courtage estime que l’intérêt de KKR pour le rachat d’UGI offre à ce dernier un potentiel de hausse qui ne dépend pas de la résolution des problèmes réglementaires en Pennsylvanie ni du redressement de son activité AmeriGas

** C’est le WSJ qui a été le premier à révéler mardi l’offre de rachat d’UGI par KKR à 42,5 dollars par action

** Les autorisations réglementaires de la Pennsylvanie et de la France pour le rachat sont difficiles à obtenir mais réalisables; selon Jefferies, des mesures de protection des clients et des garanties financières seront exigées de KKR plutôt que de bloquer l’opération

** Jefferies continue de percevoir certains risques pesant sur les bénéfices à long terme, car les progrès attendus sur certains indicateurs ne se sont pas concrétisés et les risques liés aux conditions météorologiques hivernales à venir persistent

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 2,2% depuis le début de l’année