Le titre Tonix progresse grâce à l'extension de la prise en charge par Medicare du traitement de la douleur chronique

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13 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Tonix Pharmaceuticals TNXP.O progresse de 4,6% à 13,11 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce avoir obtenu la prise en charge par Medicare de Tonmya, son traitement approuvé contre la fibromyalgie , une affection chronique caractérisée par des douleurs généralisées, de la fatigue et des troubles du sommeil

** Cet accord permettra d’élargir l’accès au traitement à environ 9 millions de patients bénéficiant de Medicare à compter du 1er janvier 2027, précise TNXP

** TNXP précise que Tonmya sera alors pris en charge pour environ 145 millions d’Américains, notamment grâce aux accords d’assurance commerciale annoncés précédemment et aux programmes Medicaid

** La société indique qu’elle poursuit ses discussions avec d’autres assureurs Medicare et privés

** La société ajoute qu’elle renforce sa force de vente en recrutant 50 représentants, portant ainsi l’effectif à environ 150 personnes

** À la clôture d’hier, l’action TNXP affichait une baisse de 19,8% depuis le début de l’année