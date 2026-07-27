Le titre sud-coréen Naver bondit de 10% grâce au plan d'investissement d'un milliard de dollars de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Cours de l'action Naver, contexte)

Les actions du géant sud-coréen de l'Internet Naver 035420.KS ont bondi de plus de 10% lundi après l'annonce de l'acquisition par Nvidia NVDA.O d'un milliard de dollars de ses nouvelles actions afin de financer un projet d'extension d'un centre de données dédié à l'IA.

Cet investissement fait suite à l'annonce, vendredi, par les deux entreprises et le groupe d'investissement Brookfield , de leur intention d'agrandir le centre de données dédié à l'IA de Naver en Corée du Sud grâce à un financement pouvant atteindre 10 milliards de dollars.

Naver a indiqué lundi qu’elle céderait 7,2 millions de nouvelles actions à Nvidia au prix de 204.500 wons chacune, soit une décote de 1% par rapport à son cours de clôture de vendredi, dans le cadre de cet accord. Brookfield apportera jusqu’à 9 milliards de dollars de financement en tant que partenaire financier du projet, a ajouté Naver.

Grâce à cet investissement, Nvidia deviendrait l’un des principaux actionnaires de Naver, avec une participation de 4,5%. Fin 2025, le Service national des pensions était le principal actionnaire de Naver avec une participation de 9,25%, suivi par BlackRock Fund Advisors avec 6,12%.

Le centre de données sera construit au sein du centre de données GAK de Naver, situé dans la ville de Sejong en Corée du Sud. Il utilisera les plateformes de puces Vera Rubin et Blackwell de Nvidia et aura une capacité de 200 mégawatts d’ici 2028.

En juin, Naver et Nvidia ont annoncé un accord visant à poursuivre conjointement le développement d’une infrastructure mondiale d’IA à l’échelle du gigawatt, dans le but de répondre à la demande en matière d’IA souveraine provenant de la région Asie-Pacifique, de l’Europe et du Moyen-Orient.

Un gigawatt correspond à environ quatre fois la capacité maximale de GAK Sejong, le plus grand centre de données hyperscale de Corée du Sud, exploité par Naver. Cela représente une échelle capable d’accueillir simultanément des centaines de milliers des derniers GPU de Nvidia, a précisé Naver.