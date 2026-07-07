Le titre SpaceX recule alors que la société fait son entrée dans l'indice Nasdaq 100 et que les sociétés de courtage commencent à couvrir le titre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

7 juillet - ** L'action SpaceX ( SPCX.O ) recule de 4,5% à 153,17 dollarsen début de séance

** La société intègre l'indice Nasdaq-100 moins d'un mois après son introduction en bourse, l'une des intégrations les plus rapides

** Les courtiers commencent à couvrir le titre à l'issue de la période de silence sur les analyses, avec des notations globalement optimistes

** “L’intérêt pour SpaceX repose sur le succès de ses capacités de lancement spatial (en particulier Starship), la création de valeur provenant principalement de l’IA via des centres de données orbitaux” - Bernstein

** Le mois dernier, Oppenheimer a été le premier à lancer sa couverture avec une note “surperformance”

** Le cours cible médian actuel des 18 analystes couvrant le titre s’établit à227 dollars – données compilées par LSEG

** L’action SPCX a perdu plus de 8% depuis son introduction en bourse, y compris les pertes de la séance