Le titre Sleep Number s'effondre après le dépôt d'une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11

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4 juin - ** L'action du fabricant de matelas Sleep Number

SNBR.O s'effondre de 65,4% à 0,37 $ avant l'ouverture du marché

** Le Wall Street Journal a rapporté mercredi que la société s'apprête à se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, citant des sources proches du dossier

** SNBR est aux prises avec un endettement élevé ainsi qu'une baisse de ses performances et prévoit de recourir à la procédure de faillite pour se restructurer tout en conservant ses activités intactes; elle pourrait également envisager une vente potentielle - WSJ

** La société a plus de 600 millions de dollars de dettes; elle est confrontée à une baisse de ses bénéfices et de ses volumes de vente

** SNBR a par la suite obtenu 55 millions de dollars de liquidités supplémentaires grâce à un nouveau prêt à terme de 25 millions de dollars et à une marge de manœuvre de 30 millions de dollars accordée par ses prêteurs actuels

** Elle a annoncé une baisse de 19% de son chiffre d'affaires net au premier trimestre, tandis que sa perte nette s'est creusée, passant de 9 millions de dollars l'année précédente à 50 millions de dollars

** La société a déclaré qu'elle poursuivait une stratégie de redressement axée sur la transformation de son portefeuille de produits, la refonte de sa structure de coûts et le lancement de nouvelles initiatives marketing

** À la clôture d'hier, l'action SNBR avait chuté de 87,4% depuis le début de l'année