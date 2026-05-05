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Le titre Shoals Technologies s'envole après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai -

** L'action Shoals Technologies SHLS.O grimpe de 17,8% à 9,74 $ avant l'ouverture du marché

** Le fabricant d'infrastructures électriques relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , les portant à 600-640 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 560-600 millions de dollars

** La société annonce un chiffre d'affaires de 140,6 millions de dollars pour le premier trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 129,05 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du premier trimestre, à 7 cents, dépasse également les estimations de 6 cents

** Toutefois, SHLS signale une baisse de sa marge brute au premier trimestre en raison de la hausse des droits de douane par rapport à l'année dernière, de l'augmentation des coûts des matières premières et de l'amortissement supplémentaire des actifs liés aux droits d'utilisation de sa nouvelle installation

** Sur les 19 analystes couvrant le titre, 13 lui attribuent une note “acheter” ou supérieure et six une note “conserver”; l'objectif de cours médian est de 9 dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 2,7% depuis le début de l'année

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SHOALS TECH RG-A
8,2700 USD NASDAQ 0,00%
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