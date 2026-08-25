Le titre Shift4 Payments progresse après que Wells Fargo a relevé sa recommandation à « surpondérer »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** L'action de la société de paiement Shift4 Payments FOUR.N a progressé de 2,5 % à 49,2 dollars après que Wells Fargo a relevé sa recommandation de « poids égal » à « surpondérer ».

** La société de courtage estime que FOUR a fait l’objet d’un climat de méfiance important, en partie dû à des erreurs de communication évitables, mais voit un potentiel de hausse si la confiance des investisseurs s’améliore

** Il ajoute que la confiance pourrait s’améliorer grâce aux progrès réalisés en matière d’expansion internationale, aux synergies de chiffre d’affaires avec Global Blue, à une génération de flux de trésorerie disponible plus solide et à d’éventuelles alternatives stratégiques

** Elle précise que les défis au Moyen-Orient restent une inconnue, mais sont bien compris par les investisseurs, maisestime que la croissance organique devrait rester solide malgré les incertitudes régionales

** La société de courtage a également relevé son objectif de cours de 55 à 59 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 22,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 21,5 % depuis le début de l'année