02/02/2026 à 17:33

Le titre Séché Environnement dégringole, les résultats encore revus à la baisse

Maxime Séché, Directeur Général de Séché Environnement, à Davos le 20 janvier 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le groupe familial Séché Environnement, spécialiste du traitement des déchets dangereux, voyait son titre plonger de 16% en bourse lundi après une nouvelle révision à la baisse de ses résultats 2025.

Peu avant 16H30, l'action chutait de 16% à 66,00 euros dans un marché en hausse de 0,87%.

Le groupe table désormais sur un excédent brut d'exploitation (EBE, bénéfice avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement), autour de 220 millions d'euros cette année, contre 250 à 260 millions d'euros précédemment, après une première révision à la baisse, en septembre dernier.

Le groupe avait alors invoqué "un contexte macro-économique et géopolitique troublé".

Le 4e trimestre 2025 "confirme les tendances apparues en cours d'exercice", a indiqué le groupe lundi, qui a également revu à la baisse son chiffre d'affaires pour 2025, autour de 1,15 milliard d'euros, contre 1,18 milliard anticipé auparavant.

Pour 2026, "compte tenu d'un environnement macro-économique peu porteur et de perspectives incertaines en France", le groupe prévoit de mettre en oeuvre un "plan de performance visant à conforter sa marge d'EBE, maximiser sa génération de trésorerie libre et réduire son endettement financier net", d'après un communiqué.

Ce plan sera détaillé lors de la publication des résultats annuels le 9 mars prochain, après bourse.

Au premier semestre, l'entreprise a doublé son résultat net à 15,9 millions d'euros, profitant d'une croissance de son activité.