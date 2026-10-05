Le titre RXO progresse après l'annonce par C.H. Robinson d'une acquisition de 5,8 milliards de dollars

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5 octobre - ** L'action du courtier en transport RXO RXO.O progresse de 21,6% à 28,4 dollars avant l'ouverture du marché

** La société de transport de fret C.H. Robinson Worldwide

CHRW.O annonce son intention d' acquérir RXO dans le cadre d'une opération combinant actions et espèces, pour un montant de 5,8 milliards de dollars

** L'action CHRW recule de 7,7% à 145,5 dollars

** Dans le cadre de cette opération, les actionnaires de RXO recevraient 17,25 dollars par action en numéraire et 0,0856 action ordinaire de CHRW

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027 et est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires de RXO

** À la clôture d'hier, l'action RXO affichait une hausse de 85%, tandis que celle de CHRW reculait de 1,9% depuis le début de l'année