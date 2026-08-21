Le titre Ross Stores en hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** L'action du distributeur de vêtements à prix réduits Ross Stores ROST.O a progressé d'environ 8 % à 246,84 dollars lors des négociations après clôture

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, grâce à une demande soutenue pour les vêtements et accessoires à prix réduits

** La société table désormais sur un bénéfice annuel par action compris entre 8,61 et 8,77 dollars, contre une prévision antérieure de 7,50 à 7,74 dollars, incluant un gain de 60 cents lié au remboursement des droits de douane

** Prévoit une croissance des ventes à magasins comparables de 6 % à 7 % au troisième trimestre et de 4 % à 5 % au quatrième trimestre, alors que les analystes tablaient respectivement sur une hausse de 3,1 % et 2,6 %

** Le cours de l’action a progressé d’environ 27 % depuis le début de l’année, à la clôture d’hier