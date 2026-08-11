Le titre Rocket Lab recule après que la société a repoussé le calendrier du programme Neutron

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11 août - ** Les actions de la société spatiale Rocket Lab

RKLB.O ont chuté de près de 9% à 72,96 dollars avant l'ouverture du marché

** La société semble avoir repoussé le calendrier du premier vol de sa fusée Neutron lundi, puisqu’elle vise désormais à amener le véhicule sur la rampe de lancement au quatrième trimestre plutôt que de le lancer à ce moment-là

** Selon TD Cowen, Neutron, la fusée réutilisable de charge moyenne de Rocket Lab, reste en bonne voie pour atteindre la rampe de lancement au quatrième trimestre 2026, bien que son premier lancement puisse être retardé de 4 à 8 semaines après son arrivée, ce qui pourrait le repousser au début de l’année 2027

** “Néanmoins, la demande pour Neutron reste forte, avec une réservation ferme de Kepler et un lancement prévu de Flatellite pour la Space Force”, indique TD Cowen

** La société prévoit un chiffre d’affaires de 250 à 265 millions de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 238,5 millions de dollars

** Vingt-et-un analystes attribuent en moyenne la recommandation “acheter” au titre; le cours cible médian s’établit à 120 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d'hier, le titre avait progressé d'environ 14,8% depuis le début de l'année