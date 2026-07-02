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Le titre Rivian progresse après la révision à la hausse de ses prévisions de livraisons pour 2026
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juillet - ** L'action du constructeur américain de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O progresse de 6,4% à 18,22 dollars en pré-ouverture

** La société revoit à la hausse ses prévisions de livraisons pour 2026, les portant à 65.000-70.000 véhicules contre 62.000-67.000 précédemment

** La société a livré 12.194 véhicules au deuxième trimestre, dépassant les estimations de Visible Alpha qui s'élevaient à 10.518

** La société a produit 12.613 véhicules au cours du trimestre

** Les analystes de Visible Alpha tablent sur 63.138 livraisons pour 2026

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 13% depuis le début de l'année

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