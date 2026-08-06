Le titre Rheinmetall chahuté après les trimestriels du groupe

(Zonebourse.com) - Les résultats publiés par le spécialiste allemand de la défense témoignent d'une forte hausse d'activité liée aux dépenses militaires. Le groupe a par ailleurs abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel après l'annulation du programme de frégates F126, une information qui était déjà largement "pricée" par le marché puisque Rheinmetall avait présenté début juillet les conséquences financières de l'arrêt du programme. Le titre est pourtant nerveux : après avoir gagné jusqu'à 2,77% peu après l'ouverture, il recule de plus de 1% vers 9h45.

Rheinmetall a confirmé les chiffres préliminaires du deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 3,29 MdsEUR, en hausse de 69% sur un an et supérieur d'environ 4% au consensus. Le résultat opérationnel atteint 562 MEUR, soit près de 20% au-dessus des attentes, ce qui se traduit par une marge record de 17,1%.

Toutefois, "la répartition de cette surperformance est plus nuancée", prévient Saïma Hussain, analyste chez AlphaValue. Ainsi, si les divisions Vehicle Systems et Air Defence constituent les principaux points forts, la division Weapons & Ammunition affiche une marge de 25,8%, supérieure au consensus trimestriel, mais encore inférieure aux quelque 29,4% attendus pour l'ensemble de l'exercice 2026," ce qui implique une nette accélération au second semestre", poursuit l'analyste.

Sur l'ensemble du 1er semestre, Rheinmetall rapporte que la bénéfice par action des activités poursuivies est passé de 4,69 à 8,43 EUR en l'espace d'un an.

Le chiffre d'affaires consolidé semestriel à quant à lui progressé de 39% pour atteindre 5,2 MdsEUR, contre 3,7 MdsEUR un an plus tôt. Le résultat opérationnel consolidé semestriel a bondi de 74% à 786 MEUR, tandis que la marge opérationnelle s'est établie à 15%, contre 12,1% au premier semestre 2025, grâce à un mix produits plus favorable et à l'augmentation des volumes de production.

En revanche, le free cash flow opérationnel du 1er semestre est ressorti à -1,6 MdEUR, contre -631 MEUR un an plus tôt, une évolution qui reflète principalement un décalage des encaissements d'avances, la constitution de stocks, la hausse des créances clients ainsi que la poursuite des investissements destinés à accroître les capacités de production.

Enfin, les prises de commandes ont atteint 16,2 MdsEUR, en hausse de 28% sur un an, portant le carnet de commandes à 80,5 MdsEUR à la fin du mois de juin.

A la suite de l'abandon du programme de frégates F126, Rheinmetall vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 13,7 et 14,2 MdsEUR, soit une baisse de 300 MEUR de la fourchette qui correspond à la borne haute de l'impact de "jusqu'à 300 MEUR" précédemment évoqué pour le programme F126.

"Rheinmetall confirme qu'aucune mesure de compensation à court terme n'a été identifiée", indique AlphaValue.

Le groupe a par ailleurs confirmé sa prévision de croissance organique comprise entre 28% et 31% ainsi que son objectif d'une marge opérationnelle d'environ 19%.

Les analystes vigilants quant au second semestre

Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil "achat" sur Rheinmetall, avec un objectif de cours inchangé à 1 300 EUR.

L'analyste en charge du dossier, Chloé Lemarie, met en avant les résultats du 2e trimestre qui font ressortir une progression des marges dans l'ensemble des divisions, avec une amélioration particulièrement marquée de Weapon & Ammunition ( 310 points de base), ainsi que de solides performances dans Vehicle Systems et Air Defence.

Le bureau d'études met également en avant la révision de l'objectif de carnet de commandes de fin d'année à plus de 100 MdsEUR, contre environ 135 MdsEUR précédemment, et indique que les investisseurs devraient s'interroger sur la dynamique des commandes au second semestre et les perspectives de l'activité navale.

"Le maintien des objectifs de marge et de conversion de trésorerie est rassurant, mais il repose désormais sur une très forte exécution des livraisons au second semestre et sur une réduction substantielle du besoin en fonds de roulement", abonde Saïma Hussain.

De son côté, DZ Bank confirme son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 1 705 EUR.

L'analyste évoque lui aussi des résultats définitifs qui confirment une très forte performance opérationnelle, notamment grâce à une hausse des volumes, des effets d'échelle favorables ainsi qu'une bonne efficacité opérationnelle.

DZ Bank estime que le flux de trésorerie disponible, plus faible qu'attendu, ne doit pas être surinterprété, celui-ci reflétant principalement les investissements de capacité, la constitution de stocks et le décalage temporaire de certains acomptes clients. Le bureau d'études juge par ailleurs que les conséquences de l'abandon du programme F-126 restent limitées pour les objectifs à moyen terme et considère que la valorisation actuelle demeure attractive au regard des perspectives de croissance et de rentabilité du groupe.

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