Le titre Rent the Runway en hausse après une augmentation du chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 juin - ** Les actions de la société de location de vêtements Rent the Runway RENT.O ont progressé de 11,3 % à 4,14 $ avant l'ouverture du marché
** Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre a augmenté de 29 % pour atteindre 89,9 millions de dollars, grâce à une hausse de l'engagement des abonnés et à la demande suscitée par le lancement de ses nouveaux produits
** La société affiche une perte nette trimestrielle de 18,9 millions de dollars, contre une perte de 26,1 millions de dollars un an plus tôt
** La société nomme Dave Loretta, ancien directeur financier de The Honest Company, au poste de directeur financier par intérim
** RENT recherche activement un directeur général permanent après le départ de Jennifer Hyman de ce poste
** La société a nommé en mai Teri Bariquit, experte du commerce de détail et membre du conseil d'administration, au poste de directrice générale par intérim
** À la clôture d'hier, RENT affichait une baisse d'environ 53 % depuis le début de l'année
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