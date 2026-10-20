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Le titre « Rapport » s'envole après le succès d'un médicament contre la manie bipolaire lors d'un essai clinique de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 12:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action de Rapport Therapeutics ( RAPP.O ) progresse de 54,7 % à 44 dollars en pré-ouverture

** La société indique que son traitement contre la manie bipolaire, le RAP-219, a atteint l’objectif principal et les objectifs secondaires lors d’un essai clinique de phase intermédiaire

** La manie est une période distincte caractérisée par une humeur anormalement exaltée, irritable ou euphorique, accompagnée d’un pic important d’énergie, d’activité et de pensées accélérées, durant au moins une semaine

** RAPP indique que les patients ayant suivi le traitement ont présenté une réduction moyenne de 15,4 points du score total sur l’échelle d’évaluation de la manie de Young (Young Mania Rating Scale) (YMRS), qui mesure et quantifie la gravité des symptômes maniaques

** Co indique que les 11 items évalués par l’échelle YMRS ont tous montré une amélioration numérique par rapport au placebo à la troisième semaine, les améliorations observées au niveau de l’irritabilité et des comportements perturbateurs-agressifs atteignant une signification nominale

** Le titre affiche une baisse de 5,7 % depuis le début de l’année, à la dernière clôture

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