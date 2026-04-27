Le titre POET Technologies s'effondre suite à l'annulation d'une commande de Celestial AI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** Les actions du fournisseur de solutions optiques POET Technologies POET.O s'effondrent de 47,7 % à 7,95 $ – en passe d'enregistrer la plus forte baisse journalière jamais observée

** La société annonce l'annulation de toutes les commandes précédemment reçues de Celestial AI

** Marvell Technology MRVL.O , qui a racheté Celestial AI en décembre 2025, a notifié par écrit cette annulation à POET

** MRVL invoque la divulgation d'informations confidentielles relatives au bon de commande et aux détails d'expédition, en violation de ses obligations de confidentialité

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 23,4 % depuis le début de l'année