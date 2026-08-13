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Le titre Pelthos Therapeutics recule après l'annonce par la société de la révision de ses états financiers du premier trimestre
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 17:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action de Pelthos Therapeutics PTHS.A recule de 1,8 % à 28,41 dollars en début de séance

** Pelthos indique avoir identifié une faiblesse significative dans ses contrôles internes relatifs à l'évaluation de ses dettes convertibles et prévoit de rectifier son rapport du premier trimestre

** Pelthos Therapeutics indique qu’elle va retraiter ses résultats financiers du premier trimestre après avoir constaté une évaluation erronée d’une partie de sa dette convertible

** PTHS précise que l’erreur concernait les hypothèses utilisées pour évaluer la dette convertible émise dans le cadre d’un accord conclu en janvier, notamment des conditions de remboursement prolongées et une clause permettant de réinitialiser le taux de conversion

** Selon la société, ce retraitement augmentera la juste valeur déclarée de la dette convertible de 15,8 millions de dollars et alourdira le déficit cumulé de la société de 14,8 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action PTHS affichait une baisse de 12 % depuis le début de l'année

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