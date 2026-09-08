Le titre Peloton recule après que Morgan Stanley a abaissé sa recommandation à « sous-pondérer »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action du fabricant d'équipements de fitness Peloton PTON.O recule d'environ 5% à 5,12 dollars en début de séance

** Morgan Stanley abaisse sa recommandation sur le titre de « pondération en ligne » à « sous-pondérer » et réduit son objectif de cours de 5 $ à 4,50 $

** La société de courtage estime que l’entreprise est « dépassée » par la tendance en faveur de la musculation, les consommateurs privilégiant de plus en plus les entraînements avec des poids plutôt que les formats de fitness axés sur le cardio qui constituent le cœur de métier de PTON

** Il ajoute que la fréquentation croissante des salles de sport exerce également une pression sur le modèle de fitness à domicile de la société, arguant que les consommateurs choisissent de plus en plus les clubs de fitness plutôt que les abonnements à des équipements connectés haut de gamme

** Elle note que le cyclisme en groupe, l’une des principales catégories de fitness de la société, est en recul depuis des années, ce qui suggère un marché potentiel en contraction.

** Neuf des 21 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « surpondérer », 11 « conserver » et une « vendre »; leur objectif de cours médian est de 7,50 $ — données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action a chuté d'environ 16% cette année