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Le titre Oruka Therapeutics s'envole après les résultats prometteurs d'une étude sur un traitement contre le psoriasis
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action d'Oruka Therapeutics ORKA.O progresse de 31,77 % à 90,96 $ avant l'ouverture du marché

** La société indique que son traitement expérimental injectable contre le psoriasis a permis une é e de la peau chez 63,5 % des patients à 16 semaines, atteignant ainsi l'objectif principal de l'essai clinique de phase intermédiaire

** Elle ajoute que l'anticorps monoclonal ORKA-001 a été bien toléré, avec un profil de sécurité similaire à celui du placebo

** Oruka prévoit de communiquer des données à plus long terme, notamment sur l'efficacité à 28 semaines pour l'ensemble des patients et sur le suivi à 52 semaines pour un sous-groupe de la cohorte, au cours du second semestre 2026

** L'ORKA-001 fait actuellement l'objet d'études chez des patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, une maladie auto-immune chronique provoquant des plaques squameuses et prurigineuses sur la peau

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé d'environ 128 % depuis le début de l'année

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ORUKA THERA
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