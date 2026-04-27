Le titre Oruka recule après l'annonce d'un projet de levée de fonds, suite à une étude prometteuse sur le psoriasis

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27 avril - ** L'action Oruka Therapeutics ORKA.O recule de 0,9% à 75,74 $ dans les échanges après clôture, alors que la société cherche à lever des fonds à la suite d'une étude prometteuse sur un traitement contre le psoriasis

** L'action ORKA a clôturé en hausse de 10,7% à 76,39 $ lundi après que la société a annoncé que son anticorps monoclonal ORKA-001 avait permis une disparition complète des lésions cutanées chez 63,5% des patients à 16 semaines, atteignant ainsi l'objectif principal de l'essai clinique de phase intermédiaire

** L'ORKA-001 fait actuellement l'objet d'une étude chez des patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, une maladie auto-immune chronique provoquant des plaques squameuses et prurigineuses sur la peau

** Après la clôture du marché, la société a lancé une offre publique de 500 millions de dollars

** Leerink, TD Cowen, Goldman Sachs, Stifel et Guggenheim sont les co-chefs de file

** Avec environ 50,2 millions d'actions en circulation, ORKA, basée à Menlo Park, en Californie, affiche une capitalisation boursière d'environ 3,8 milliards de dollars

** À la clôture de lundi, l'action affichait une hausse de 152% depuis le début de l'année

** La moitié des 14 analystes couvrant ORKA attribuent à l'action la note “achat fort”, les autres la note “achat”; le cours cible médian de 125 dollars est en hausse par rapport aux 60 dollars d'il y a un mois, selon les données de LSEG