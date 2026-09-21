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Le titre Oracle Financial Services recule après un article sur des inquiétudes concernant les prêts de 18 milliards de dollars de sa société mère liés à un centre de données
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 07:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 septembre - ** Le titre Oracle Financial Services Software ORCL.NS recule de 6,4 % à 11.131 roupies, son plus bas niveau depuis le 31 juillet

** Le titre s'achemine vers sa pire journée depuis le 22 juillet et affiche la plus forte baisse de l'indice IT, en recul de 0,7 %

** Environ 18 milliards de dollars de prêts liés au centre de données loué par la société mère Oracle ( ORCL.N ) au Nouveau-Mexique sont sous pression, ces prêts étant cotés entre 89 et 91 cents pour un dollar par les banques du consortium, dont Santander et Jefferies, a rapporté vendredi le Financial Times

** Oracle, Santander et Jefferies n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters au moment de la publication de cet article

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé d'environ 45 %, contre une baisse de 24,3 % pour l'indice des technologies de l'information

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