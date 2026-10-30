Le titre Mondelez progresse après la publication d'un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux prévisions

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30 octobre -

** L'action de Mondelez International MDLZ.O , fabricant des Oreo, progresse de 6,4% à 66,53 dollars en pré-ouverture

** La société a annoncé jeudi un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street , grâce à la baisse des coûts du cacao et à des hausses de prix dans des régions clés telles que l'Amérique du Nord

** Le bénéfice par action ajusté de 0,78 dollar a dépassé les prévisions des analystes, qui s’élevaient à 0,71 dollar, tandis que le chiffre d’affaires de 9,97 milliards de dollars est resté en deçà des attentes, qui s’élevaient à 9,98 milliards de dollars

** Les volumes trimestriels ont progressé de 1,8 point de pourcentage et les prix ont augmenté de 0,3 point; la baisse des coûts du cacao a donné à la société une plus grande marge de manœuvre pour proposer des promotions et des packs économiques

** La société a également annoncé le rachat d’Undercover Snacks, fabricant de chips de quinoa enrobées de chocolat, afin de se développer dans la catégorie des "petits plaisirs autorisés"

** Selon Jefferies, "grâce à ses gains de parts de marché, à son innovation et à son potentiel de croissance sur les marchés émergents, MDLZ tourne à plein régime et est mieux positionnée que ses concurrents"

** À la suite de la publication des résultats, au moins sept courtiers ont relevé leur objectif de cours sur le titre, selon les données compilées par LSEG

** Sur 25 sociétés de courtage, 16 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, et 9 "conserver"; leur objectif de cours médian s'établit à 71,5 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 16,1% depuis le début de l'année